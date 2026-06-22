A Prefeitura de Taubaté homologou o resultado da licitação para contratar um novo sistema informatizado de gestão pública. O contrato custará R$ 23,5 milhões em 60 meses (cinco anos), o que representará um custo anual de R$ 4,7 milhões.

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Essa despesa deve ser dividida com outros órgãos da administração direta e indireta do município, o que inclui Unitau (Universidade de Taubaté), fundações universitárias, IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) e Câmara.