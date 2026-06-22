A rebelião na Penitenciária 1 de Potim foi marcada por cenas de extrema violência. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, presos amotinados executaram um detento, mutilaram os corpos das vítimas, arrastaram os cadáveres pelo pátio, tentaram pendurá-los na tela de proteção da unidade, incendiaram um dos corpos e praticaram atos de evisceração durante o motim.

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A rebelião começou no sábado (20) e só terminou na manhã de domingo (21), após intensa negociação de policiais penais. O motim terminou com dois presos mortos, quatro feridos e 14 mulheres e uma criança mantidos sob domínio dos detentos por quase 18 horas.