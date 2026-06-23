A rebelião na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba, teve início após a administração da unidade impedir a entrada de duas visitantes durante o horário regular de visitas do sábado (20), depois de irregularidades serem detectadas no escâner corporal. A decisão desencadeou uma reação imediata e violenta atribuída a dois detentos, apontados pela Polícia Civil como líderes da crise.

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Segundo o boletim de ocorrência, as imagens consideradas suspeitas no equipamento de inspeção, conhecido como body scanner, levaram a direção da unidade a reter as visitantes para exames complementares. Embora não tenha sido confirmado o porte de objetos ilícitos, a medida foi adotada como procedimento de segurança.