Momentos de terror.

Catorze mulheres e uma criança ficaram sob domínio de presos por quase 18 horas durante motim na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba, nesse final de semana. Dois presos morreram e quatro ficaram feridos ao longo da rebelião.

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