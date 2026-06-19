A parceria entre o Fundo Social de São José dos Campos e o Mirage Circus, em temporada em São José dos Campos, arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos para famílias em condições de vulnerabilidade no município.

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A iniciativa troca 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, por meia-entrada em qualquer setor e horário do espetáculo de quarta-feira a domingo.