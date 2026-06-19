A parceria entre o Fundo Social de São José dos Campos e o Mirage Circus, em temporada em São José dos Campos, arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos para famílias em condições de vulnerabilidade no município.
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A iniciativa troca 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, por meia-entrada em qualquer setor e horário do espetáculo de quarta-feira a domingo.
Devido ao sucesso do espetáculo, a estada do circo em São José dos Campos foi prorrogada até dia 28 de junho, e a organização espera arrecadar 20 toneladas de alimentos.
De acordo com Maria Angélica Dias, gestora do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, 22 instituições foram beneficiadas com os alimentos arrecadados pelo circo.
Os ingressos podem ser adquiridos com 50% de desconto no site oficial ou na bilheteria.
O Mirage Circus apresenta atrações que combinam as tradicionais acrobacias, malabarismo, trapézio e a tradição circense com recursos de tecnologia e música. O espetáculo traz também o famoso Globo da Morte e uma estrutura que inclui roda-gigante, carrossel e praça de alimentação.
Marcos Frota, Maria Agélica e Anderson Farias durante coletiva no Paço Municipal