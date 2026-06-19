O Mirage Circus entra na reta final da temporada em São José dos Campos e se despede da cidade no domingo da semana que vem, dia 28, após quase três meses de apresentações que, segundo o ator e diretor Marcos Frota, marcaram a história do espetáculo itinerante. A próxima parada será Ribeirão Preto (SP).
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Em entrevista, Frota definiu a passagem pelo município como uma “temporada histórica” e agradeceu ao público da região pelo sucesso dos espetáculos.
“Olha a minha cara. Estou feliz? Muito feliz. Que temporada histórica! Quero voltar. A gente vai embora no domingo, mas foi uma temporada espetacular”, afirmou o ator, que participou de evento na Prefeitura de São José dos Campos nesta sexta-feira (19).
O Mirage Circus estreou em São José dos Campos no dia 2 de abril e transformou a área em frente ao Aquarius Open Mall, na avenida Florestan Fernandes, no Jardim Serimbura, em um dos principais polos de entretenimento do Vale do Paraíba.
Segundo Frota, o sucesso foi impulsionado não apenas pelo público joseense, mas por visitantes de diversas cidades da região e até do Litoral Norte.
“Virou um evento regional. Recebemos famílias de todo o Vale do Paraíba, das praias e de várias cidades. O espaço foi muito significativo e o público fez a diferença. O boca a boca foi fundamental para esse resultado”, destacou.
Novo espetáculo marca futuro do Mirage Circus
Além da grande presença de público, Frota afirmou que São José dos Campos ficará marcada por um importante passo na evolução artística do Mirage Circus.
Durante a temporada, o espetáculo ganhou um novo encerramento, inspirado na linguagem dos grandes musicais, modelo que o artista pretende expandir nas próximas turnês.
Para ele, o circo precisa acompanhar as transformações do entretenimento para conquistar as novas gerações.
“Hoje o artista de circo precisa cantar, dançar, interpretar e fazer acrobacias. O público jovem quer adrenalina, mas também ritmo, emoção e uma experiência completa. Esse é o legado que o Mirage leva de São José.”
O Mirage Circus reúne números tradicionais da arte circense, como trapézio, malabarismo, acrobacias, palhaços e o famoso Globo da Morte, aliados a cenografia imersiva, telões de LED, iluminação digital, som de última geração e uma lona climatizada.
Toda a estrutura mobiliza cerca de 200 profissionais, além de mais de 40 caminhões, responsáveis pelo transporte das aproximadamente 1.200 toneladas de equipamentos utilizados na montagem.
Anderson Farias (à esq.), prefeito de São José, e o ator e diretor Marcos Frota
Campanha solidária pode chegar a 20 toneladas
Outro destaque da temporada foi a campanha solidária realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.
Desde o início de junho, a iniciativa já arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos, que serão destinadas às entidades assistenciais parceiras do município. A expectativa é atingir 20 toneladas até o encerramento da temporada.
“Essa parceria entre o setor público e o circo fortalece institucionalmente nosso trabalho. Por isso faço questão de participar e divulgar essa iniciativa”, disse Frota.
O circo prorrogou a temporada até o dia 28, com meia-entrada e arrecadação. Quem doar 1 kg de alimento não perecível — exceto sal — garante 50% de desconto no ingresso para qualquer setor e horário das apresentações.
"Essa prorrogação de prazo foi importante e ainda mais com esse vínculo que vocês fizeram, que é manter a meia-entrada com a arrecadação de alimentos, para que as pessoas possam levar e que a gente possa ajudar ainda mais as nossas entidades, as nossas pessoas, as pessoas que mais precisam", disse o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD).
Últimas sessões em São José
Quem ainda não assistiu ao espetáculo terá as últimas oportunidades até domingo. Os ingressos têm venda pelo site oficial www.miragecircus.com.br. Os valores variam conforme o setor escolhido e há opções promocionais por meio da campanha de arrecadação de alimentos.
Os horários divulgados no site são das 15h30, 18h e 20h30 no sábado (20) e das 11h, 16h e 19h no domingo (21).
O Mirage Circus está instalado em frente ao Aquarius Open Mall, na Avenida Florestan Fernandes, no Jardim Serimbura, em São José dos Campos.
Com casa cheia durante boa parte da temporada, estrutura grandiosa e uma proposta que une tradição circense e tecnologia, o Mirage Circus encerra sua passagem por São José dos Campos deixando números expressivos de público, impacto social e a promessa de um retorno futuro ao Vale do Paraíba.