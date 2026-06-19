O Mirage Circus entra na reta final da temporada em São José dos Campos e se despede da cidade no domingo da semana que vem, dia 28, após quase três meses de apresentações que, segundo o ator e diretor Marcos Frota, marcaram a história do espetáculo itinerante. A próxima parada será Ribeirão Preto (SP).

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Em entrevista, Frota definiu a passagem pelo município como uma “temporada histórica” e agradeceu ao público da região pelo sucesso dos espetáculos.