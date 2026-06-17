A Justiça negou o pedido do Ministério Público para condenar por improbidade administrativa o vereador Alberto Barreto (PRD) e um servidor da Câmara de Taubaté.

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Na ação, protocolada em setembro de 2023, a Promotoria alegou que Barreto, que à época era presidente da Câmara, havia ignorado alertas do MP e da própria Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Casa, e insistia em uma prática supostamente ilegal, que incluiria o desrespeito a um acordo judicial firmado pela Câmara em 2016.