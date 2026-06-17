17 de junho de 2026
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MOBILIZAÇÃO

Greve: Trabalhadores da Urbam protestam pelas ruas de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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OVALE/Cedido por colaborador
Trabalhadores grevistas protestam em ruas da região central de São José dos Campos
Trabalhadores grevistas protestam em ruas da região central de São José dos Campos

Em greve, funcionários da Urbam (Urbanizadora Municipal) caminharam pelas ruas da região central de São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (17). Munidos de cartazes e apitos, os trabalhadores percorreram vias do centro da cidade em manifestação pelo reajuste salarial da categoria.

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A mobilização ocorre uma semana após os trabalhadores aprovarem a retomada da greve em assembleia realizada no dia 10 de junho e integra a campanha salarial iniciada em abril de 2026.

Durante o ato, representantes do SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio) criticaram a postura da empresa nas negociações.

“Na rádio e na TV, ela fala que está aberta ao diálogo. “Só se for o diálogo do lado de fora, do lado de fora do portão”, afirmou um representante do sindicato.

A Urbam informou que apresentou uma proposta com reajuste salarial e aumento no vale-refeição, considerando a situação financeira da empresa e a necessidade de manter o equilíbrio econômico para garantir a continuidade dos serviços públicos, mas que o sindicato não aceitou os termos apresentados.

Já o SEAAC classificou a proposta como insuficiente e afirmou que não houve avanços nas negociações.

Enquanto aguardam a decisão da Justiça do Trabalho, os trabalhadores mantêm a paralisação e seguem promovendo atos públicos para pressionar por uma nova proposta da empresa.

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