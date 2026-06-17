Em greve, funcionários da Urbam (Urbanizadora Municipal) caminharam pelas ruas da região central de São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (17). Munidos de cartazes e apitos, os trabalhadores percorreram vias do centro da cidade em manifestação pelo reajuste salarial da categoria.
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A mobilização ocorre uma semana após os trabalhadores aprovarem a retomada da greve em assembleia realizada no dia 10 de junho e integra a campanha salarial iniciada em abril de 2026.
Durante o ato, representantes do SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio) criticaram a postura da empresa nas negociações.
“Na rádio e na TV, ela fala que está aberta ao diálogo. “Só se for o diálogo do lado de fora, do lado de fora do portão”, afirmou um representante do sindicato.
A Urbam informou que apresentou uma proposta com reajuste salarial e aumento no vale-refeição, considerando a situação financeira da empresa e a necessidade de manter o equilíbrio econômico para garantir a continuidade dos serviços públicos, mas que o sindicato não aceitou os termos apresentados.
Já o SEAAC classificou a proposta como insuficiente e afirmou que não houve avanços nas negociações.
Enquanto aguardam a decisão da Justiça do Trabalho, os trabalhadores mantêm a paralisação e seguem promovendo atos públicos para pressionar por uma nova proposta da empresa.