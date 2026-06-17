Em greve, funcionários da Urbam (Urbanizadora Municipal) caminharam pelas ruas da região central de São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (17). Munidos de cartazes e apitos, os trabalhadores percorreram vias do centro da cidade em manifestação pelo reajuste salarial da categoria.

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A mobilização ocorre uma semana após os trabalhadores aprovarem a retomada da greve em assembleia realizada no dia 10 de junho e integra a campanha salarial iniciada em abril de 2026.