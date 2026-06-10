Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) aprovaram a retomada da greve da categoria. A decisão foi tomada em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (10), após a segunda audiência de mediação no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) terminar sem acordo entre a empresa e o sindicato.

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Retomada

A paralisação faz parte da campanha salarial iniciada em abril de 2026. Durante a assembleia, os funcionários deliberaram sobre o futuro das mobilizações e optaram pela continuidade do movimento grevista diante da ausência de consenso nas negociações.