Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) aprovaram a retomada da greve da categoria. A decisão foi tomada em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (10), após a segunda audiência de mediação no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) terminar sem acordo entre a empresa e o sindicato.
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Retomada
A paralisação faz parte da campanha salarial iniciada em abril de 2026. Durante a assembleia, os funcionários deliberaram sobre o futuro das mobilizações e optaram pela continuidade do movimento grevista diante da ausência de consenso nas negociações.
Antes da votação, a Urbam informou a OVALE, por meio de nota, que apresentou uma proposta com reajuste salarial e aumento no vale-refeição, considerando a situação financeira da empresa e a necessidade de manter o equilíbrio econômico para garantir a continuidade dos serviços públicos. Segundo a empresa, o sindicato não aceitou os termos, o que impediu a formalização de um acordo.
Já o SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio) considerou a proposta insuficiente e criticou a postura da empresa. De acordo com o presidente da entidade, Marcelo Ribeiro, não houve avanço nas negociações e a decisão sobre o dissídio coletivo será levada ao julgamento do Pleno do TRT-15.
Com o impasse mantido, os trabalhadores decidiram retomar a greve enquanto aguardam o desfecho do processo na Justiça do Trabalho.