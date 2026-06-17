A rua Felisbina Machado, no bairro Jardim Imperial, em São José dos Campos, voltou a sofrer com erosões. Parte do trecho em obras desde o dia 27 de janeiro de 2026 cedeu nesta terça-feira (16).

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O local está coberto por pedras com a finalidade de contenção. Os trabalhos, que envolvem a construção de uma galeria pluvial, foram contratados com prazo de 12 meses de execução, a custo de R$ 6,7 milhões.