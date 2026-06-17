A rua Felisbina Machado, no bairro Jardim Imperial, em São José dos Campos, voltou a sofrer com erosões. Parte do trecho em obras desde o dia 27 de janeiro de 2026 cedeu nesta terça-feira (16).
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O local está coberto por pedras com a finalidade de contenção. Os trabalhos, que envolvem a construção de uma galeria pluvial, foram contratados com prazo de 12 meses de execução, a custo de R$ 6,7 milhões.
O histórico da área assusta os moradores. A primeira interdição no local ocorreu em janeiro deste ano, quando o chão se abriu, engolindo um caminhão que transportava blocos de concreto.
Já em fevereiro, o problema se agravou quando o solo cedeu, abrindo uma cratera de cerca de 250 metros. Na ocasião, um prédio de 34 apartamentos precisou ser interditado e 156 pessoas deixaram seus imóveis, retornando posteriormente sob alegação de segurança pelo poder público.
Durante as obras de contenção, já em maio, houve nova intercorrência na obra.
Ainda não há posicionamento oficial da Prefeitura de São José dos Campos sobre o novo incidente.