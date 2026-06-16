Negociação

Após os servidores municipais votarem pela manutenção da greve na tarde dessa terça-feira (16), a Prefeitura de Taubaté chamou o sindicato da categoria para uma nova rodada de negociações, que será realizada nessa quarta-feira (17), a partir das 9h, no Palácio do Bom Conselho.

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Assembleia

Após a rodada de negociações, o Sindicato dos Servidores deve realizar uma nova assembleia, às 14h30, em frente à Câmara, para votar a proposta que tiver sido apresentada pela Prefeitura. A categoria está em greve desde o dia 2 de junho.