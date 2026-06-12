O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), admitiu que a greve dos servidores municipais afeta os serviços públicos na cidade e prejudica a população. A paralisação do funcionalismo começou no último dia 2 e segue sem data para terminar.

Segundo o Palácio do Bom Conselho, o município chegou ao limite do que pode oferecer de reajuste em razão das dificuldades financeiras da Prefeitura.

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