Eleição

A Câmara de São José dos Campos irá realizar no dia 1º de julho, a partir das 9h, uma sessão extraordinária para eleição da nova composição da Mesa Diretora. A eleição foi convocada nessa terça-feira (16) pelo presidente da Casa, vereador Roberto do Eleven (PSD).

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Mesa

Na eleição serão definidos os novos presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, para o biênio 2027-2028.