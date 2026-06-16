16 de junho de 2026
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BIÊNIO 2027-2028

Câmara de São José elegerá novo presidente no dia 1º de julho

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Flavio Pereira/CMSJC
Eleição definirá a nova composição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028
Eleição definirá a nova composição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028

Eleição
A Câmara de São José dos Campos irá realizar no dia 1º de julho, a partir das 9h, uma sessão extraordinária para eleição da nova composição da Mesa Diretora. A eleição foi convocada nessa terça-feira (16) pelo presidente da Casa, vereador Roberto do Eleven (PSD).

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Mesa
Na eleição serão definidos os novos presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, para o biênio 2027-2028.

Disputa
Como OVALE mostrou na semana passada, a disputa deve opor dois vereadores da base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD): Rafael Pascucci (PSD), que tem o apoio do governo, e Lino Bispo (PL).

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