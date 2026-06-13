É tempo de Copa do Mundo.

É a época em que o sofá vira arquibancada e todo brasileiro, como em um passe de mágica, se transforma em técnico de futebol. Tempo de álbum de figurinhas, ruas coloridas de verde e amarelo e debates intermináveis sobre escalações, esquemas táticos e chances de título. E o Neymar, vai ou não vai jogar? O Hexa vem?

Um período em que só se fala de futebol, certo?