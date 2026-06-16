Em greve desde 2 de junho, servidores municipais de Taubaté decidem o rumo da paralisação na tarde desta terça-feira (16), a partir das 14h30, em ato em frente à Câmara. A Prefeitura ofereceu reajuste de 2,5% a ser aplicado em 2027. A categoria reivindica 9,43%.

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O Tribunal de Justiça promoveu uma audiência de conciliação na tarde de segunda-feira (15), no processo movido pela Prefeitura de Taubaté contra o Sindicato dos Servidores. O encontro terminou sem acordo. A administração municipal não apresentou nenhuma nova proposta.