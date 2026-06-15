A morte de Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, abalou familiares, amigos e moradores de Lorena. Conhecido como "Gui", o jovem foi assassinado a tiros na madrugada de sábado (13), logo após deixar a "Danceteria do Gordo", conhecida na cidade.
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Muito querido no município, ele trabalhava como estagiário na Academia Biofisic Lorena, onde era admirado pela dedicação, simpatia e alegria. O caso permanece cercado de mistério e é investigado pela Polícia Civil.
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Quem era Gui, jovem morto após sair de balada em Lorena
A morte precoce de Guilherme gerou grande comoção em Lorena. Aos 21 anos, Gui era conhecido por sua personalidade carismática e pelo bom relacionamento com colegas, amigos e familiares.
Ele trabalhava como estagiário na Academia Biofisic Lorena, onde conquistou a amizade e o respeito de alunos e profissionais.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a perda do jovem. Amigos destacaram sua alegria, educação e disposição para ajudar as pessoas.
Crime aconteceu após saída de danceteria
Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme estava no banco do passageiro de um VW Gol prata quando foi atacado.
O veículo havia acabado de deixar a conhecida "Danceteria do Gordo" e seguia pela Estrada Municipal Darcy Nunes Villela, na zona rural de Lorena.
No carro também estavam o motorista, Rafael Augusto Fraga da Silva, de 23 anos, e três jovens que ocupavam o banco traseiro.
Atirador teria se aproximado do carro para matar Gui
Os relatos reunidos pela Polícia Civil indicam que os ocupantes do veículo perceberam uma movimentação suspeita às margens da estrada.
Uma das testemunhas viu dois homens abaixados em uma área de mata próxima à via. Pouco depois, os ocupantes ouviram disparos.
Segundo o boletim, um dos criminosos contornou a parte traseira do carro e se posicionou ao lado do passageiro da frente, onde estava Guilherme.
Em seguida, efetuou diversos disparos diretamente contra o jovem. A perícia constatou que as marcas dos tiros no veículo estavam concentradas justamente no lado do passageiro, reforçando a suspeita de que Guilherme era o principal alvo da ação criminosa.
Motorista também foi baleado
O motorista do carro, Rafael Augusto Fraga da Silva, também foi atingido por um disparo.
Ele sofreu um ferimento na região abdominal, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Lorena.
Posteriormente, passou por cirurgia.
O depoimento dele é considerado importante para o avanço das investigações.
Polícia investiga possível emboscada
Uma das principais hipóteses analisadas pela Polícia Civil é a de que o crime tenha sido uma emboscada.
De acordo com testemunhas, os dois homens que estavam escondidos na mata teriam mantido contato com ocupantes de um Honda Civic de cor chumbo nas proximidades da danceteria.
Ainda segundo os relatos, o motorista do Gol percebeu uma movimentação estranha envolvendo o veículo e decidiu realizar uma ultrapassagem.
Momentos depois, começaram os disparos.
Os investigadores tentam descobrir se os autores monitoravam as vítimas antes do ataque.
O que a perícia encontrou
Durante os trabalhos no local, a Polícia Científica recolheu uma cápsula deflagrada de calibre .40 e dois projéteis deformados encontrados dentro do veículo.
Também foram apreendidos os celulares das vítimas para análise.
O carro foi recolhido para exames complementares.
A Polícia Civil requisitou imagens do sistema de monitoramento da danceteria e segue ouvindo testemunhas para esclarecer a dinâmica do crime.
Crime segue sem explicação
Até o momento, não há confirmação sobre a motivação do assassinato.
Testemunhas afirmaram que não houve brigas, discussões ou qualquer tipo de confusão envolvendo Guilherme e Rafael dentro da casa noturna.
Também disseram não conhecer os autores dos disparos.
Nenhum suspeito havia sido identificado ou preso até a última atualização do caso.