A morte de Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, abalou familiares, amigos e moradores de Lorena. Conhecido como "Gui", o jovem foi assassinado a tiros na madrugada de sábado (13), logo após deixar a "Danceteria do Gordo", conhecida na cidade.

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Muito querido no município, ele trabalhava como estagiário na Academia Biofisic Lorena, onde era admirado pela dedicação, simpatia e alegria. O caso permanece cercado de mistério e é investigado pela Polícia Civil.