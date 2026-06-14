A morte de Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, segue cercada de mistério e mobiliza a Polícia Civil de Lorena. Conhecido como "Gui" entre amigos, o jovem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (13), logo após deixar uma danceteria na cidade.
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O caso é investigado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, já que o motorista do veículo também foi baleado e precisou passar por cirurgia.
Veja o que já se sabe sobre o crime.
Quem era Gui?
A vítima foi identificada como Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele trabalhava como estagiário e estava no banco do passageiro de um VW Gol prata no momento do ataque.
Amigos e familiares usaram as redes sociais para lamentar a morte precoce do jovem.
Onde aconteceu o crime?
O ataque ocorreu na Estrada Municipal Darcy Nunes Villela, na zona rural de Lorena.
O grupo havia acabado de deixar uma danceteria e seguia pela estrada quando os disparos foram efetuados contra o veículo.
Como ocorreu o ataque?
De acordo com testemunhas, ocupantes do carro perceberam uma movimentação suspeita às margens da estrada pouco antes dos tiros.
Relatos apontam que dois homens estavam escondidos em uma área de mata próxima à via.
Instantes depois, vários disparos atingiram o automóvel.
Segundo a investigação, um dos criminosos teria se aproximado do lado do passageiro e efetuado os tiros diretamente contra Guilherme.
O para-brisa do veículo foi atingido e quebrado pelos disparos.
Havia outras vítimas?
O motorista do Gol, um jovem de 23 anos, também foi baleado durante a ação criminosa.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao pronto-socorro municipal e submetido a uma cirurgia.
Seu depoimento pode ser fundamental para esclarecer a dinâmica do crime.
A polícia investiga uma emboscada?
Essa é uma das principais linhas de investigação.
Testemunhas afirmaram que os dois homens vistos próximos à mata teriam mantido contato com ocupantes de um Honda Civic de cor chumbo estacionado nas proximidades da casa noturna.
Pouco depois, o Gol onde estavam as vítimas realizou uma ultrapassagem e, na sequência, ocorreu o ataque.
A Polícia Civil tenta descobrir se o crime foi planejado e se as vítimas estavam sendo monitoradas.
O que a perícia encontrou?
Durante os trabalhos periciais, foram recolhidos: Uma cápsula deflagrada de calibre .40; Dois projéteis deformados encontrados dentro do veículo;
Vestígios que podem ajudar na reconstrução do crime. Além disso, os celulares das vítimas foram apreendidos para análise.
O carro também foi recolhido para exames complementares.
Até o momento, a motivação do assassinato permanece desconhecida.
Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, não houve brigas, discussões ou qualquer confusão envolvendo Guilherme dentro da danceteria.
Amigos também afirmaram não conhecer os autores dos disparos.
Há suspeitos presos?
Até a última atualização do caso, ninguém havia sido identificado ou preso.
A Polícia Civil segue analisando imagens de câmeras de segurança, ouvindo testemunhas e aguardando resultados periciais para tentar identificar os responsáveis.