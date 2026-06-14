A morte de Guilherme de Paula Espíndola, de 21 anos, segue cercada de mistério e mobiliza a Polícia Civil de Lorena. Conhecido como "Gui" entre amigos, o jovem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (13), logo após deixar uma danceteria na cidade.

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O caso é investigado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, já que o motorista do veículo também foi baleado e precisou passar por cirurgia.