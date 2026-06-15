Sem que fosse apresentada nenhuma nova proposta, terminou sem acordo a audiência de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça na tarde dessa segunda-feira (15) no processo movido pela Prefeitura de Taubaté contra o Sindicato dos Servidores - a categoria está em greve desde o dia 2 de junho.

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Como não houve acordo entre as partes, o processo irá a julgamento no Órgão Especial, que é composto por 25 desembargadores. Ainda não há data marcada.