Usuários do transporte público de São José dos Campos e Jacareí estão em alerta após motoristas e cobradores aprovarem estado de greve durante assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

A decisão aumenta a pressão sobre as empresas do setor e pode causar atrasos na circulação dos ônibus nos próximos dias.

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