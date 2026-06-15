Usuários do transporte público de São José dos Campos e Jacareí estão em alerta após motoristas e cobradores aprovarem estado de greve durante assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.
A decisão aumenta a pressão sobre as empresas do setor e pode causar atrasos na circulação dos ônibus nos próximos dias.
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Embora não exista, até o momento, uma paralisação total anunciada, a mobilização da categoria abre caminho para novas ações, incluindo assembleias nas garagens e atrasos na saída dos veículos, especialmente nos horários de maior movimento.
O que significa estado de greve?
O estado de greve é uma etapa que antecede uma possível paralisação. Na prática, os trabalhadores permanecem em atividade, mas autorizam o sindicato a intensificar as negociações e promover mobilizações caso não haja acordo com as empresas.
A medida foi aprovada na última sexta-feira (13), após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pelos empresários do transporte coletivo.
Os ônibus vão parar?
Por enquanto, não.
Não há anúncio oficial de greve nem de suspensão dos serviços. No entanto, o sindicato não descarta ações que possam afetar a operação do transporte público.
Uma das medidas estudadas é a realização de assembleias antes do início das viagens, o que pode atrasar a saída dos ônibus das garagens e provocar reflexos em diversas linhas urbanas.
Caso o impasse continue, uma paralisação poderá ser discutida em novas assembleias.
O que os trabalhadores pedem?
A categoria reivindica:
- Reposição da inflação acumulada de 4,11%;
- Aumento real de 6% nos salários;
- Discussão sobre benefícios e condições de trabalho.
Segundo o sindicato, a proposta busca recuperar perdas salariais e valorizar profissionais responsáveis pelo transporte diário de milhares de passageiros na região.
O que as empresas ofereceram?
As empresas, representadas pela Busvale, apresentaram uma proposta de reajuste de 4,20%.
Embora o índice seja ligeiramente superior à inflação apontada pelos trabalhadores, a categoria considera a oferta insuficiente por não prever ganho real nos salários.
A diferença entre os percentuais é o principal motivo do impasse nas negociações.
Quem pode ser afetado?
Se houver atrasos ou ampliação da mobilização, os principais afetados serão os passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente em São José dos Campos e Jacareí.
Os impactos podem ser mais sentidos nos horários de pico, quando milhares de pessoas dependem dos ônibus para chegar ao trabalho, escolas e compromissos.
O que acontece agora?
Sindicato e empresas devem voltar à mesa de negociação nos próximos dias em busca de um acordo. Caso uma nova proposta seja apresentada, ela será analisada pelos trabalhadores em assembleia.
Se não houver avanço, a categoria poderá endurecer o movimento, aumentando a pressão sobre as empresas e elevando o risco de transtornos no transporte público das duas cidades.