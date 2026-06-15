15 de junho de 2026
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ESTADO DE GREVE

Ônibus vão parar em SJC e Jacareí? Veja o que se sabe sobre greve

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Cláudio Vieira | PMSJC

Usuários do transporte público de São José dos Campos e Jacareí estão em alerta após motoristas e cobradores aprovarem estado de greve durante assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

A decisão aumenta a pressão sobre as empresas do setor e pode causar atrasos na circulação dos ônibus nos próximos dias.

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Embora não exista, até o momento, uma paralisação total anunciada, a mobilização da categoria abre caminho para novas ações, incluindo assembleias nas garagens e atrasos na saída dos veículos, especialmente nos horários de maior movimento.

O que significa estado de greve?

O estado de greve é uma etapa que antecede uma possível paralisação. Na prática, os trabalhadores permanecem em atividade, mas autorizam o sindicato a intensificar as negociações e promover mobilizações caso não haja acordo com as empresas.

A medida foi aprovada na última sexta-feira (13), após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pelos empresários do transporte coletivo.

Os ônibus vão parar?

Por enquanto, não.

Não há anúncio oficial de greve nem de suspensão dos serviços. No entanto, o sindicato não descarta ações que possam afetar a operação do transporte público.

Uma das medidas estudadas é a realização de assembleias antes do início das viagens, o que pode atrasar a saída dos ônibus das garagens e provocar reflexos em diversas linhas urbanas.

Caso o impasse continue, uma paralisação poderá ser discutida em novas assembleias.

O que os trabalhadores pedem?

A categoria reivindica:

  • Reposição da inflação acumulada de 4,11%;
  • Aumento real de 6% nos salários;
  • Discussão sobre benefícios e condições de trabalho.

Segundo o sindicato, a proposta busca recuperar perdas salariais e valorizar profissionais responsáveis pelo transporte diário de milhares de passageiros na região.

O que as empresas ofereceram?

As empresas, representadas pela Busvale, apresentaram uma proposta de reajuste de 4,20%.

Embora o índice seja ligeiramente superior à inflação apontada pelos trabalhadores, a categoria considera a oferta insuficiente por não prever ganho real nos salários.

A diferença entre os percentuais é o principal motivo do impasse nas negociações.

Quem pode ser afetado?

Se houver atrasos ou ampliação da mobilização, os principais afetados serão os passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente em São José dos Campos e Jacareí.

Os impactos podem ser mais sentidos nos horários de pico, quando milhares de pessoas dependem dos ônibus para chegar ao trabalho, escolas e compromissos.

O que acontece agora?

Sindicato e empresas devem voltar à mesa de negociação nos próximos dias em busca de um acordo. Caso uma nova proposta seja apresentada, ela será analisada pelos trabalhadores em assembleia.

Se não houver avanço, a categoria poderá endurecer o movimento, aumentando a pressão sobre as empresas e elevando o risco de transtornos no transporte público das duas cidades.

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