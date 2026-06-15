Motoristas e cobradores de ônibus de São José dos Campos e Jacareí entraram em estado de greve após assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

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A medida aumenta a pressão sobre as empresas do transporte coletivo em meio ao impasse nas negociações salariais e pode provocar atrasos na saída dos ônibus das garagens já nos próximos dias.

Estado de greve acende alerta para usuários de ônibus