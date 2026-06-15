Motoristas e cobradores de ônibus de São José dos Campos e Jacareí entraram em estado de greve após assembleia realizada pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.
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A medida aumenta a pressão sobre as empresas do transporte coletivo em meio ao impasse nas negociações salariais e pode provocar atrasos na saída dos ônibus das garagens já nos próximos dias.
Estado de greve acende alerta para usuários de ônibus
A decisão foi aprovada pelos trabalhadores na última sexta-feira (13), após avaliação de que as propostas apresentadas pelas empresas não atendem às reivindicações da categoria.
Embora o estado de greve não signifique paralisação imediata, ele representa um estágio avançado de mobilização e abre caminho para novas ações dos trabalhadores, incluindo assembleias nas portas das garagens e atrasos no início das operações.
Caso não haja avanço nas negociações, passageiros de São José dos Campos e Jacareí poderão enfrentar transtornos principalmente nos horários de pico da manhã.
O que os trabalhadores reivindicam
A principal reivindicação da categoria é um reajuste salarial que contemple a reposição da inflação do período, calculada em 4,11%, além de um aumento real de 6%.
Segundo o sindicato, a proposta busca recuperar perdas acumuladas e valorizar profissionais que enfrentam diariamente jornadas sob pressão, trânsito intenso e responsabilidade pelo transporte de milhares de passageiros.
Além do reajuste salarial, a pauta inclui discussões sobre benefícios e condições de trabalho.
Qual foi a proposta das empresas
As empresas do setor, representadas pela Busvale, apresentaram uma proposta de reajuste de 4,20%.
Embora o índice fique ligeiramente acima da inflação apontada pela categoria, os trabalhadores consideram a oferta insuficiente por não prever ganho real nos salários.
A diferença entre os percentuais mantém o impasse nas negociações e levou à aprovação do estado de greve.
Ônibus podem atrasar em São José e Jacareí?
Sim. O principal impacto imediato pode ser o atraso na saída dos veículos das garagens.
Segundo o sindicato, uma das formas de mobilização previstas são assembleias realizadas antes do início das operações, o que pode retardar o início das viagens e afetar diversas linhas urbanas.
Até o momento, não há anúncio de paralisação total do transporte coletivo.
A continuidade ou ampliação dos protestos dependerá do resultado das próximas rodadas de negociação entre trabalhadores e empresas.
Qual é o papel da Busvale
A Busvale representa as empresas concessionárias do transporte coletivo nas cidades da região e participa diretamente das negociações salariais.
O debate ocorre em um momento de pressão financeira sobre o setor, que frequentemente aponta o aumento dos custos operacionais, como combustível e manutenção, como desafios para ampliar os reajustes salariais.
Até a publicação desta reportagem, não havia manifestação oficial das empresas sobre uma possível revisão da proposta.
O que acontece agora
Nos próximos dias, sindicato e empresas devem voltar à mesa de negociação para tentar construir um acordo.
Se houver uma nova proposta, ela será submetida à avaliação dos trabalhadores em assembleia.
Caso o impasse continue, a categoria poderá ampliar a mobilização, aumentando a pressão sobre as empresas e elevando o risco de impactos no transporte público de São José dos Campos e Jacareí.