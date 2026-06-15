A greve dos servidores municipais de Taubaté tem um momento decisivo nesta segunda-feira (15).

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo realizará uma audiência de conciliação entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Públicos, em uma tentativa de encerrar o impasse que já dura duas semanas. Caso não haja acordo, o processo poderá ser levado a julgamento pelo Órgão Especial da Corte.

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