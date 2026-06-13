O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), disse que a greve dos servidores municipais vem sendo usada por “movimentos políticos” como forma de “antecipar a eleição”. Ele vê articulação política de oposição usar a paralisação para desestabilizar seu governo.

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“Sobre o movimento político, basta olhar quem está pagando o caminhão, basta olhar a bandeira partidária. Tem o meu partido escrito? Não faz o menor sentido”, disse Sérgio nesta sexta-feira (12), durante apresentação das contas da Prefeitura.