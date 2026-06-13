13 de junho de 2026
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TEMPESTADE

VEJA: Vídeo mostra carros atolados após forte chuva em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Um vídeo registrado na manhã deste sábado (13) mostra os impactos da forte chuva que atingiu São José dos Campos.

As imagens chamam a atenção ao exibir vários veículos atolados em um terreno às margens do Anel Viário, próximo ao circo instalado na área.

No registro, é possível ver carros presos na lama após o temporal, evidenciando as dificuldades causadas pelo solo encharcado. VEJA O VÍDEO

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A forte chuva provocou a queda de árvores em diferentes regiões da cidade.

Segundo a Prefeitura, rajadas de vento chegaram a 84 km/h e mobilizaram equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Mobilidade Urbana, Manutenção da Cidade e da concessionária EDP.

Apesar dos transtornos, não houve registro de alagamentos, vítimas, desalojados ou desabrigados.

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