Um vídeo registrado na manhã deste sábado (13) mostra os impactos da forte chuva que atingiu São José dos Campos.

As imagens chamam a atenção ao exibir vários veículos atolados em um terreno às margens do Anel Viário, próximo ao circo instalado na área.

No registro, é possível ver carros presos na lama após o temporal, evidenciando as dificuldades causadas pelo solo encharcado. VEJA O VÍDEO