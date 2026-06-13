A forte chuva que atingiu São José dos Campos durante a madrugada deste sábado (13) provocou a queda de árvores em diferentes regiões da cidade.
Segundo a Prefeitura, rajadas de vento chegaram a 84 km/h e mobilizaram equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Mobilidade Urbana, Manutenção da Cidade e da concessionária EDP.
Apesar dos transtornos, não houve registro de alagamentos, vítimas, desalojados ou desabrigados.
De acordo com o balanço divulgado pela administração municipal, foram registradas ocorrências de queda de árvores em pelo menos sete vias públicas espalhadas por diferentes bairros da cidade.
As ocorrências foram registradas nos seguintes locais: Avenida Lineu de Moura, no Urbanova; Rua Jesus Garcia, no Jardim Aquarius; Rua Martim de Sá, no Jardim Satélite; Rua Zélia Albuquerque dos Santos, no Jardim Morumbi; Rua Armando de Oliveira Cobra, no Jardim Aquarius; Avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis, no Campo dos Alemães; Rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, na Vila Adyana.
As equipes municipais seguem atuando ao longo da manhã para remoção das árvores, limpeza das vias e normalização do tráfego. A EDP também presta apoio às operações, especialmente em ocorrências que envolvem a rede elétrica.
A Defesa Civil monitora as condições meteorológicas e orienta a população a evitar áreas com risco de queda de árvores e estruturas durante períodos de ventos intensos e tempestades.