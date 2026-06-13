A forte chuva que atingiu São José dos Campos durante a madrugada deste sábado (13) provocou a queda de árvores em diferentes regiões da cidade.



Segundo a Prefeitura, rajadas de vento chegaram a 84 km/h e mobilizaram equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Mobilidade Urbana, Manutenção da Cidade e da concessionária EDP.

Apesar dos transtornos, não houve registro de alagamentos, vítimas, desalojados ou desabrigados.