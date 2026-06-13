A previsão do tempo acendeu um novo sinal de alerta para moradores do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Após o temporal que derrubou árvores e provocou transtornos em cidades da região, a chuva forte pode voltar entre este sábado (13) e segunda-feira (15), com maior risco de temporais no domingo (14).
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Segundo o meteorologista Gustavo Escobar, pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a instabilidade deve persistir nos próximos dias devido à atuação de sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o Sudeste.
O alerta ganha ainda mais importância após a madrugada desta sexta-feira registrar rajadas de vento de até 84 km/h em São José dos Campos, causando quedas de árvores e mobilizando equipes de emergência.
Como fica o tempo neste sábado?
Neste sábado, um sistema atmosférico que avança pelo oceano deve aumentar a nebulosidade em parte do Vale do Paraíba. Apesar da presença do sol em alguns períodos, há possibilidade de pancadas isoladas entre a tarde e a noite.
As áreas com maior chance de instabilidade são o Litoral Norte e regiões próximas à Serra da Mantiqueira, onde a combinação de umidade e relevo favorece a formação de chuva localizada.
Nas cidades do eixo da Via Dutra, como São José, Jacareí, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, a previsão indica um cenário de variação entre períodos de sol e aumento de nuvens, sem descartar ocorrências pontuais de chuva.
Domingo preocupa mais
De acordo com Escobar, o domingo concentra o maior potencial para temporais na região.
A mudança ocorre por causa da chegada de um cavado — área alongada de baixa pressão atmosférica que favorece a formação de nuvens carregadas. O sistema deve atuar sobre grande parte do estado de São Paulo, além de áreas do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Com isso, aumentam as chances de pancadas fortes acompanhadas por raios, rajadas de vento e acumulados expressivos de chuva, principalmente entre a tarde e a noite.
"O domingo apresenta o cenário mais favorável para episódios de chuva forte e localizada", explica o meteorologista.
Temperaturas devem cair na segunda-feira
A segunda-feira deve marcar uma mudança mais significativa no tempo.
A passagem de uma frente fria pelo oceano tende a afastar parte da instabilidade e permitir a entrada de uma massa de ar mais fria sobre a região.
Com isso, as temperaturas máximas podem ficar entre 20°C e 21°C em diversas cidades do Vale do Paraíba, trazendo sensação térmica mais amena após o fim de semana abafado.
Chuva em junho chama atenção
A sequência de dias instáveis chama a atenção porque ocorre em um período tradicionalmente mais seco no Vale do Paraíba.
Historicamente, os meses de outono e inverno registram menos temporais em comparação ao verão. No entanto, o comportamento atmosférico observado neste ano tem favorecido episódios frequentes de chuva, vento forte e transtornos em diversas cidades da região.
Segundo Escobar, o padrão atual foge da climatologia típica da estação e exige monitoramento constante das previsões meteorológicas.
Defesa Civil orienta população
Diante da previsão de chuva forte, a recomendação é acompanhar os alertas oficiais e evitar áreas de risco durante os temporais.
Motoristas devem redobrar a atenção em trechos sujeitos a alagamentos e reduzir a velocidade em caso de pista molhada. Moradores de áreas próximas a encostas, córregos e regiões com histórico de enxurradas também devem permanecer atentos.
No Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira, onde a influência do relevo costuma intensificar os fenômenos meteorológicos, há risco de queda de galhos, baixa visibilidade e escorregamentos pontuais.
Especialistas reforçam que a localização exata das áreas mais atingidas ainda pode variar, por isso a previsão deve ser acompanhada ao longo do fim de semana.