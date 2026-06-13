A previsão do tempo acendeu um novo sinal de alerta para moradores do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Após o temporal que derrubou árvores e provocou transtornos em cidades da região, a chuva forte pode voltar entre este sábado (13) e segunda-feira (15), com maior risco de temporais no domingo (14).

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Segundo o meteorologista Gustavo Escobar, pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a instabilidade deve persistir nos próximos dias devido à atuação de sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o Sudeste.