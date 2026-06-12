Pai de uma meni na de apenas 7 anos, o motoboy Lucas Martins Viana, de 26 anos, morreu tragicamente nestra sexta-feira (12), após um grave acidente na zona sul de São José dos Campos. Morador do Jardim Limoeiro, o jovem é descrito como um rapaz alegre, brincalhão e sempre disposto a ajudar.

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A morte precoce do jovem gerou grande comoção nas redes sociais e entre pessoas próximas à família.

Como aconteceu o acidente