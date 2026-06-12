Pai de uma meni na de apenas 7 anos, o motoboy Lucas Martins Viana, de 26 anos, morreu tragicamente nestra sexta-feira (12), após um grave acidente na zona sul de São José dos Campos. Morador do Jardim Limoeiro, o jovem é descrito como um rapaz alegre, brincalhão e sempre disposto a ajudar.
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A morte precoce do jovem gerou grande comoção nas redes sociais e entre pessoas próximas à família.
Como aconteceu o acidente
O acidente foi registrado na Rua João Miacci, na altura do número 111, e envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Titan, conduzida pela vítima, e um caminhão Ford Cargo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão relatou que seguia pela via no sentido Dom Pedro 1º/Parque Interlagos quando o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem.
Segundo a versão apresentada à Polícia Civil, durante a manobra Lucas teria perdido o equilíbrio da motocicleta, caído na pista e sido atingido pelas rodas do caminhão.
O motorista afirmou que ouviu um forte barulho e, ao parar o veículo, percebeu que havia ocorrido o atropelamento da vítima e da motocicleta.
Morte no local
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência, mas Lucas não resistiu aos ferimentos.
O óbito foi constatado ainda no local por uma médica da unidade de suporte avançado do Samu.
Policiais militares, agentes da Polícia Civil, peritos e equipes do serviço funerário também estiveram na ocorrência para os procedimentos necessários.
Caso será investigado
O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de São José como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.
As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades, que irão analisar os elementos reunidos durante a perícia para esclarecer a dinâmica da ocorrência.