Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (12) em um grave acidente de trânsito no bairro Parque Interlagos, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 13h23 na Avenida João Miacci, na altura do número 111. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta.

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