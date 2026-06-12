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PARQUE INTERLAGOS

Motociclista morre após ser lançado debaixo de caminhão em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (12) em um grave acidente de trânsito no bairro Parque Interlagos, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 13h23 na Avenida João Miacci, na altura do número 111. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta.

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Com a força da colisão, o condutor da moto foi lançado para debaixo de um caminhão que estava no local. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A morte foi constatada ainda no local pela médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente. O caso chamou a atenção de moradores da região e provocou movimentação de equipes de emergência na Avenida João Miacci durante o atendimento da ocorrência.

* Matéria em atualização

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