Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (12) em um grave acidente de trânsito no bairro Parque Interlagos, na zona sul de São José dos Campos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 13h23 na Avenida João Miacci, na altura do número 111. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta.
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Com a força da colisão, o condutor da moto foi lançado para debaixo de um caminhão que estava no local. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
A morte foi constatada ainda no local pela médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente. O caso chamou a atenção de moradores da região e provocou movimentação de equipes de emergência na Avenida João Miacci durante o atendimento da ocorrência.
* Matéria em atualização