O ex-auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz-SP), Artur Gomes da Silva Neto, natural de São José dos Campos e apontado como um dos líderes de um esquema bilionário de corrupção tributária, voltou a ser preso nesta quarta-feira (10), menos de duas semanas após obter o benefício da prisão domiciliar.

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Segundo o Ministério Público de São Paulo, Artur descumpriu uma das principais condições impostas pela Justiça ao tentar se comunicar com outros auditores investigados na Operação Ícaro, que apura um suposto esquema de fraude no ressarcimento de créditos de ICMS.