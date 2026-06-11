O ex-auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Artur Gomes da Silva Neto, de São José dos Campos, acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) mediante o recebimento de propinas, voltou a ser preso nessa quarta-feira (10), após decisão 1° Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens de São Paulo.

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O investigado havia sido preso no ano passado, durante a operação Ícaro, do Ministério Público do estado, mas no último dia 28 de maio ganhou o direito à prisão domiciliar após decisão do juiz Thiago Baldani Filippo, da 1ª Vara de Crimes Tributários da capital.