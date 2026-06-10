11 de junho de 2026
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TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus: Taubaté ainda não concluiu análise de reajuste da tarifa

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
O último reajuste da tarifa do transporte público de Taubaté ocorreu em março de 2022; em janeiro de 2026, ABC protocolou pedido de aumento da passagem, mas Prefeitura ainda não respondeu
O último reajuste da tarifa do transporte público de Taubaté ocorreu em março de 2022; em janeiro de 2026, ABC protocolou pedido de aumento da passagem, mas Prefeitura ainda não respondeu

Ônibus
Após mais de quatro meses e meio de análise, a Prefeitura de Taubaté ainda não terminou de avaliar o pedido da concessionária ABC Transportes para reajustar a tarifa do transporte público.

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Reajuste
O pedido de reajuste foi protocolado pela empresa no dia 22 de janeiro, mas ainda não há previsão de quando a decisão será tomada. Questionada pela coluna, a Prefeitura afirmou que a análise "encontra-se em sua fase final de avaliação", e que, "neste momento, ainda estão em andamento procedimentos administrativos necessários para a conclusão do processo e a finalização dos pareceres técnicos".

Tarifa
O último reajuste da tarifa do transporte público de Taubaté ocorreu em março de 2022. Desde então, a custo é de R$ 4,70 para quem paga em dinheiro e vale-transporte, e de R$ 4,50 para bilhete eletrônico.

Subsídio
Embora a tarifa esteja congelada há mais de quatro anos, a Prefeitura vem aumentando o subsídio repassado à ABC nos últimos anos. Em 2021, por exemplo, os repasses eram de R$ 6,6 milhões por ano. Agora, já estão em R$ 37 milhões a cada 12 meses.

Indenização
Esse ano, a ABC ajuizou uma ação para pedir que a Prefeitura de Taubaté seja condenada a pagar uma indenização de R$ 145,5 milhões, referente à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão pelo período de julho de 2015 a março de 2021. Em outra ação, a empresa pede que seja apurado o valor do desequilíbrio econômico-financeiro de abril de 2021 a maio de 2023, e que a Prefeitura seja condenada a indenizar a empresa no montante apontado.

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