Ônibus

Após mais de quatro meses e meio de análise, a Prefeitura de Taubaté ainda não terminou de avaliar o pedido da concessionária ABC Transportes para reajustar a tarifa do transporte público.

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Reajuste

O pedido de reajuste foi protocolado pela empresa no dia 22 de janeiro, mas ainda não há previsão de quando a decisão será tomada. Questionada pela coluna, a Prefeitura afirmou que a análise "encontra-se em sua fase final de avaliação", e que, "neste momento, ainda estão em andamento procedimentos administrativos necessários para a conclusão do processo e a finalização dos pareceres técnicos".