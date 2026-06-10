O Sindicato dos Servidores Municipais de Taubaté cobrou participação na reunião entre a Prefeitura, secretários municipais e vereadores prevista para ocorrer nesta quarta-feira (10), para discutir a greve dos servidores municipais na cidade. Em nota enviada na noite de terça-feira (9), a entidade disse que não recebeu convite para participar do encontro.

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“O sindicato ressalta que, até o presente momento, não recebeu qualquer convite oficial para participar do encontro, permanecendo, entretanto, à disposição para o diálogo e para a construção de soluções que atendam às reivindicações dos servidores municipais”, disse a direção do sindicato, em nota enviada às 19h de terça-feira.