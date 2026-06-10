O Sindicato dos Servidores Municipais de Taubaté cobrou participação na reunião entre a Prefeitura, secretários municipais e vereadores prevista para ocorrer nesta quarta-feira (10), para discutir a greve dos servidores municipais na cidade. Em nota enviada na noite de terça-feira (9), a entidade disse que não recebeu convite para participar do encontro.
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“O sindicato ressalta que, até o presente momento, não recebeu qualquer convite oficial para participar do encontro, permanecendo, entretanto, à disposição para o diálogo e para a construção de soluções que atendam às reivindicações dos servidores municipais”, disse a direção do sindicato, em nota enviada às 19h de terça-feira.
Nesta quarta, às 8h, o sindicato planeja mais uma manifestação da categoria na Avenida do Povo. Durante a atividade serão recolhidas doações para uma campanha do agasalho.
Na terça, o Tribunal de Justiça negou o pedido da Prefeitura de Taubaté para ampliar, de R$ 20 mil para R$ 50 mil, o valor da multa diária caso o Sindicato dos Servidores descumpra a liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos funcionários do município permaneçam em atividade.
A decisão foi do desembargador Damião Cogan, vice-presidente em exercício do TJ, o mesmo que havia expedido a liminar no dia 2 de junho, no primeiro dia da greve.
O movimento grevista entrou na segunda semana provocando impactos nos serviços públicos, principalmente na área da educação e da saúde.
A reunião desta quarta tem o objetivo de tentar encerrar a greve. A categoria pede, entre outras reivindicações, reajuste salarial de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que o funcionalismo não teve revisão dos vencimentos em 2025 e em 2026.
Já o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) oferece apenas aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56. Segundo a gestão municipal, a crise financeira do município impede a concessão de reajuste salarial nesse momento.