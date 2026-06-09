O Tribunal de Justiça negou nessa terça-feira (9) o pedido da Prefeitura de Taubaté para ampliar, de R$ 20 mil para R$ 50 mil, o valor da multa diária caso o Sindicato dos Servidores descumpra a liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos funcionários do município permaneçam em atividade. A decisão foi do desembargador Damião Cogan, vice-presidente em exercício do TJ, o mesmo que havia expedido a liminar no dia 2 de junho, no primeiro dia da greve.

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Ao negar o pedido da Prefeitura, o desembargador afirmou que o sindicato foi notificado sobre a liminar somente na última segunda-feira (8), e que o valor da multa diária "está em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo razão para majoração no atual momento".