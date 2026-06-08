Terminou sem nenhum avanço a reunião entre Prefeitura de Taubaté e vereadores, entre o fim da tarde e o início da noite dessa segunda-feira (8), na qual foi discutida a greve dos servidores municipais - a paralisação foi iniciada no último dia 2.
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A reunião teve início às 17h15 e foi encerrada às 18h50, com a presença do prefeito Sérgio Victor (Novo), de sete secretários municipais e de 15 dos 19 vereadores.
No encontro, Sérgio afirmou que, devido às dificuldades financeiras do município, a Prefeitura não teria como apresentar, no momento, nenhuma contraproposta aos servidores. Essa posição deve ser repetida em uma nova reunião, na próxima quarta-feira (10), da qual participarão a Prefeitura, os vereadores e o sindicato.
Sérgio não irá apresentar contraproposta no momento
Durante a reunião nessa segunda-feira, segundo apuração da reportagem, Sérgio afirmou aos vereadores que a única proposta da Prefeitura continua a ser o aumento do vale-alimentação de R$ 502,50 para R$ 844,56. Essa proposta foi anunciada no dia 28 de maio, horas antes dos servidores aprovarem a greve da categoria.
Na reunião, o prefeito insistiu que, no momento, não há como debater o reajuste salarial - o sindicato pede reposição de 9,43%, referente à inflação dos dois últimos anos, já que a categoria não teve revisão em 2025 e em 2026.
Sérgio disse ainda, na reunião, que reforçará o pedido para que a greve seja encerrada nesse momento e para que a discussão sobre o reajuste seja retomada em julho, quando a Prefeitura deverá ter novos números sobre a situação financeira - esse pedido já havia sido feito em maio, antes da aprovação do estado de greve, e acabou negado pelos servidores.
Prefeitura deve apostar em liminar para esvaziar greve
Segundo vereadores ouvidos pela reportagem, que participaram da reunião, a Prefeitura entende estar em uma situação confortável para negociar com o sindicato, apesar da greve ter causado prejuízos a serviços em diversas áreas, principalmente na saúde e na educação.
O entendimento de parte dos vereadores foi de que a Prefeitura tentará usar o tempo a favor, apostando que os servidores devem retornar aos trabalhos diante do risco de terem os dias parados descontados do salário.
Além disso, desde o primeiro dia da greve, está vigente uma liminar (decisão provisória) do Tribunal de Justiça que determina que 70% dos servidores municipais permaneçam em atividade, para garantir que os serviços essenciais não serão prejudicados. O sindicato foi notificado sobre a decisão nessa segunda-feira, e a Prefeitura acredita que o risco de multa à entidade fará com que a adesão à paralisação diminua.
Sindicato não comentou resultado da reunião
Questionado pela reportagem, o Sindicato dos Servidores não comentou o resultado da reunião entre Prefeitura e vereadores. O espaço segue aberto.
A Prefeitura, em nota, afirmou que a reunião serviu "para aprofundar as informações da situação financeira do município, bem como detalhar a proposta apresentada ao sindicato em reuniões anteriores".
A Prefeitura afirmou ainda que, na reunião prevista para quarta-feira, "fará a apresentação de proposta de acordo", que inclui apenas o aumento do vale-alimentação, "com o objetivo de encerrar a greve e retomar a totalidade do serviços para a população de Taubaté".