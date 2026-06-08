Terminou sem nenhum avanço a reunião entre Prefeitura de Taubaté e vereadores, entre o fim da tarde e o início da noite dessa segunda-feira (8), na qual foi discutida a greve dos servidores municipais - a paralisação foi iniciada no último dia 2.

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A reunião teve início às 17h15 e foi encerrada às 18h50, com a presença do prefeito Sérgio Victor (Novo), de sete secretários municipais e de 15 dos 19 vereadores.