Inauguração

Como OVALE havia antecipado no mês passado, a Clínica Veterinária Pública de Taubaté será inaugurada na próxima segunda-feira (15). O evento terá início às 9h.

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Endereço

A unidade irá funcionar na Praça Coronel Vitoriano, 113, no Centro, no prédio que era utilizado anteriormente pela Defensoria Pública.