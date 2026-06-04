Convocação
A Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté) iniciará na próxima segunda-feira (8) a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo referente ao convênio com a Prefeitura de Taubaté, para atuação na rede municipal de ensino.
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Aprovados
Foram convocados 25 aprovados para o cargo de assistente de apoio especializado - inclusão e transporte (Madre Cecília) e 26 aprovados para o cargo de assistente escolar e transporte - educação infantil e fundamental. A lista pode ser conferida aqui.
Processo
O processo seletivo, que ofereceu 741 vagas em 27 diferentes cargos, além de cadastro reserva, foi disputado por 3.017 candidatos. Os salários variam de R$ 2.000,47 a R$ 4.457,35. Os contratos terão duração de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período.
Déficit
O processo seletivo, que é o segundo do novo convênio, foi aberto após a Funcabes não conseguir fechar as 2.634 vagas previstas inicialmente. O convênio teve início esse ano, mas até o dia 10 de março apenas 1.871 funcionários haviam sido contratados, resultando em um déficit de 763 vagas.
Problema
A avaliação interna, segundo apuração da coluna, foi de que os baixos salários oferecidos desestimularam a participação de profissionais no primeiro processo seletivo - e, também, a aceitação da convocação pelos candidados aprovados. Desde o início do ano letivo, em 11 de fevereiro, a falta de funcionários vinha gerando reclamações de profissionais e de responsáveis pelos alunos - a principal delas era de falta de assistentes de apoio inclusivo e de assistentes de transporte.
Reajuste
No início de março, para tentar resolver o problema, a Prefeitura autorizou aumento salarial entre 8,85% e 22% para os funcionários da Funcabes que atuam na rede municipal por meio do convênio, que engloba as creches e o ensino integral do fundamental.
Greve
A convocação dos aprovados no segundo processo seletivo ocorre em meio à greve dos funcionários da Prefeitura. Essa semana, o Sindicato dos Servidores apontou que funcionários da Funcabes estariam sendo destacados para substituir professores que aderiram a greve, o que configuraria desvio de função. Tanto a Prefeitura quanto a fundação negaram.