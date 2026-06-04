Convocação

A Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté) iniciará na próxima segunda-feira (8) a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo referente ao convênio com a Prefeitura de Taubaté, para atuação na rede municipal de ensino.

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Aprovados

Foram convocados 25 aprovados para o cargo de assistente de apoio especializado - inclusão e transporte (Madre Cecília) e 26 aprovados para o cargo de assistente escolar e transporte - educação infantil e fundamental. A lista pode ser conferida aqui.