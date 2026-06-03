03 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
GREVE EM TAUBATÉ

Sindicato aponta desvio de função; Prefeitura e Funcabes negam

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal/Nathan Rodrigues
Segundo sindicato, em meio à greve dos servidores de Taubaté, auxiliares da Funcabes estão sendo destacados para substituir professores; Prefeitura e fundação negam que isso esteja acontecendo
Segundo sindicato, em meio à greve dos servidores de Taubaté, auxiliares da Funcabes estão sendo destacados para substituir professores; Prefeitura e fundação negam que isso esteja acontecendo

O Sindicato dos Servidores de Taubaté encaminhou um ofício à Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), nessa quarta-feira (3), no qual apontou suposto desvio de função de servidores da fundação durante a greve dos funcionários da Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No ofício, o sindicato manifestou "preocupação diante das diversas denúncias recebidas" de que "gestores escolares estariam determinando" que funcionários da Funcabes "assumam atividades típicas e exclusivas dos professores regentes de sala, permanecendo responsáveis por turmas inteiras durante todo o período escolar, inclusive com quantitativo de alunos superior à capacidade recomendada para acompanhamento individualizado".

O sindicato frisou que os funcionários da Funcabes, como auxiliares de desenvolvimento infantil e oficineiros, que atuam na rede municipal de ensino por meio do convênio firmado com a Prefeitura, "foram contratados para o exercício de atribuições específicas, distintas daquelas inerentes ao cargo de professor da educação básica, inexistindo respaldo legal ou contratual para a imposição do exercício permanente de regência de classe em substituição aos docentes em greve".

Ainda no ofício, o sindicato afirmou que "alguns trabalhadores vêm sendo pressionados, constrangidos ou coagidos a aceitar tais atribuições sob pena de represálias funcionais", e que a situação gera "evidente risco à integridade física e emocional dos alunos".

Prefeitura e Funcabes negam desvio de função

Questionada pela reportagem, a Funcabes afirmou que "os auxiliares escolares vinculados ao convênio com a Secretaria de Educação de Taubaté seguem atuando normalmente durante a greve dos servidores municipais", e que "esses profissionais desempenham funções de apoio, acompanhamento e recreação, sem exercer atividades de docência ou conteúdo pedagógico".

A Prefeitura alegou que "não há desvio de função referente à atuação dos auxiliares escolares durante o período de greve imposta pelo sindicato", e que "esses profissionais, contratados por meio do convênio da Funcabes, não estão substituindo professores no sentido de atuação letiva em sala de aula, mas sim em atividades lúdicas, de lazer e esportivas durante o período".

Greve teve início na última terça-feira

A greve da categoria teve início na última terça-feira (2). No mesmo dia, em ação movida pela Prefeitura, o Tribunal de Justiça expediu uma liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos servidores municipais permaneçam em atividade, para garantir que os serviços essenciais não serão prejudicados.

Em decreto editado na semana passada, que instituiu o Plano Emergencial de Continuidade dos Serviços Públicos, o prefeito Sérgio Victor (Novo) listou a educação infantil (creches) como atividade essencial, que não poderia ter paralisação durante a greve.

Nessa semana, vereadores da oposição apresentaram um projeto que visa sustar os efeitos do decreto, sob a alegação de que o ato "amplia indevidamente o conceito de serviços essenciais ao incluir atividades não previstas na legislação federal", como justamente a educação infantil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários