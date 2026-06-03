O Sindicato dos Servidores de Taubaté encaminhou um ofício à Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), nessa quarta-feira (3), no qual apontou suposto desvio de função de servidores da fundação durante a greve dos funcionários da Prefeitura.

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No ofício, o sindicato manifestou "preocupação diante das diversas denúncias recebidas" de que "gestores escolares estariam determinando" que funcionários da Funcabes "assumam atividades típicas e exclusivas dos professores regentes de sala, permanecendo responsáveis por turmas inteiras durante todo o período escolar, inclusive com quantitativo de alunos superior à capacidade recomendada para acompanhamento individualizado".