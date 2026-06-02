A oposição ao governo Sérgio Victor (Novo) protocolou nessa terça-feira (2), na Câmara de Taubaté, um projeto que visa sustar os efeitos do decreto do prefeito que criou o Plano Emergencial de Continuidade dos Serviços Públicos.

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O projeto é assinado por quatro vereadores: Douglas Carbonne (Solidariedade), Diego Fonseca (PL), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB). No texto, os parlamentares alegam que o decreto "exorbita do poder regulamentar conferido ao Chefe do Poder Executivo, inovando na ordem jurídica, criando restrições não previstas em lei e interferindo indevidamente no exercício de direitos constitucionalmente assegurados aos servidores públicos municipais".