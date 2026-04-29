Projeto

A Câmara de São José dos Campos deve votar nessa quinta-feira (30) o projeto que visa conceder o título de cidadão joseense ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Justificativa

O projeto foi protocolado em dezembro passado pelo vereador Anderson Senna (PL). A proposta foi apresentada sem justificativa. Em nota, o parlamentar afirmou que "o projeto reconhece uma relação política e institucional que já existe, com diálogo e atenção às demandas da nossa região”.