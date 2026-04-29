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TRANSIÇÃO

Dom Orlando Brandes se despede do Santuário de Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida
Dom Orlando Brandes
Dom Orlando Brandes

Após sete anos à frente da Arquidiocese de Aparecida, Dom Orlando Brandes se despede em missa solene, marcando o início do processo de transição para o novo comando da Igreja local. A celebração será realizada nesta quarta-feira (29), às 9h, no Santuário Nacional de Aparecida.

Detalhes da Transição

Dom Orlando, que completou 80 anos no último dia 13 de abril, passa agora à condição de arcebispo emérito, seguindo as normas da Igreja Católica. O religioso foi reconhecido pelo Santuário por sua gestão marcada pela proximidade com os fiéis e pelo acolhimento aos romeiros de todo o país.

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Próximos Passos

A governança da Arquidiocese de Aparecida será assumida por Dom Mário Antonio. A missa de posse acontecerá no sábado (2), às 15h, também no Santuário Nacional.

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