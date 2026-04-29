Para proteger amigas, uma mulher foi esfaqueada em São José dos Campos. Ela foi socorrida a um hospital após uma discussão registrada na noite de domingo (26), na Avenida Um, bairro Rio Comprido, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O caso foi registrado como homicídio tentado, com autoria ainda em apuração. A vítima, de 27 anos, deu entrada inicialmente no Hospital de Clínicas Sul com ferimento possivelmente causado por faca na região do abdome. Segundo o boletim, ela estava estável no momento do atendimento policial.

A ocorrência foi apresentada no plantão da Polícia Civil e encaminhada para a unidade responsável pela área do fato.

Mulher é esfaqueada em São José dos Campos e estava na casa de amiga