O feriado nacional de 1º de maio, nesta sexta-feira, altera o cronograma de funcionamento de serviços e repartições públicas em São José dos Campos. Serviços essenciais seguem funcionando em esquema de plantão, enquanto repartições públicas não realizam expediente.

O que abre e fecha

O Paço Municipal, as UBSs Resolve, as USFs e órgãos como INSS, Correios e bancos permanecem fechados até segunda-feira (4). Serviços essenciais de saúde, como hospitais e UPAs, operam sem interrupção. Já a Central 156 terá atendimento das 8h às 20h no feriado e no domingo, enquanto no sábado o expediente será das 6h às 22h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp