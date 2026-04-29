O feriado nacional de 1º de maio, nesta sexta-feira, altera o cronograma de funcionamento de serviços e repartições públicas em São José dos Campos. Serviços essenciais seguem funcionando em esquema de plantão, enquanto repartições públicas não realizam expediente.
O que abre e fecha
O Paço Municipal, as UBSs Resolve, as USFs e órgãos como INSS, Correios e bancos permanecem fechados até segunda-feira (4). Serviços essenciais de saúde, como hospitais e UPAs, operam sem interrupção. Já a Central 156 terá atendimento das 8h às 20h no feriado e no domingo, enquanto no sábado o expediente será das 6h às 22h.
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A coleta de lixo funciona normalmente, e os PEVs (Postos de Entrega Voluntária) atendem das 8h às 12h na sexta e no domingo, permanecendo abertos das 8h às 17h no sábado. As feiras livres também seguem os horários habituais; já o Mercado Municipal funcionará das 7h às 12h na sexta-feira e no domingo, com horário estendido até as 14h no sábado.
Lazer
As opções de lazer nos parques da cidade mantêm horários regulares para todo o período. O Parque da Cidade e o Parque Alberto Simões estarão abertos das 6h às 18h, enquanto o Parque Ribeirão Vermelho funcionará das 7h às 18h. O Parque Santos Dumont terá portões abertos das 7h às 16h45, e o Parque Vicentina Aranha operará em seu horário ampliado, das 6h às 21h, de sexta-feira a domingo.