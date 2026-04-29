A jovem Camila Ragazini, de 24 anos, moradora de São José dos Campos, luta pela vida após ser atingida por ao menos 17 facadas durante um encontro com um homem que conheceu pelas redes sociais. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em Extrema, no sul de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, Camila havia viajado para a cidade quatro dias antes para conhecer o suspeito, identificado como João Vitor Sousa Almeida. O encontro terminou em um ataque violento dentro do imóvel onde ela estava hospedada.