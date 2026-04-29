A jovem Camila Ragazini, de 24 anos, moradora de São José dos Campos, luta pela vida após ser atingida por ao menos 17 facadas durante um encontro com um homem que conheceu pelas redes sociais. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), em Extrema, no sul de Minas Gerais.
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Segundo o boletim de ocorrência, Camila havia viajado para a cidade quatro dias antes para conhecer o suspeito, identificado como João Vitor Sousa Almeida. O encontro terminou em um ataque violento dentro do imóvel onde ela estava hospedada.
Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu informar aos policiais o nome do agressor.
Filho de 3 anos presenciou ataque e pediu ajuda
O caso ganha ainda mais gravidade pelo fato de o filho de Camila, de apenas 3 anos, ter presenciado a agressão.
De acordo com testemunhas, moradores ouviram gritos por volta das 8h15 e viram a criança correndo pela rua, desesperada, pedindo ajuda. Uma moradora encontrou a jovem caída, com múltiplas perfurações, e acionou o Samu e a Polícia Militar.
A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.
Discussão teria motivado o crime
Informações apuradas indicam que Camila não mantinha relacionamento com o suspeito. Após alguns dias na cidade, ela teria decidido retornar para casa, em São José dos Campos.
A decisão provocou uma discussão, que terminou no ataque com faca. A jovem sofreu ferimentos graves, incluindo perfuração no pulmão.
Mensagem após o crime chocou familiares
Após o ataque, o homem teria usado o celular da vítima para enviar mensagens a contatos dela. Em uma delas, encaminhou uma foto de Camila ensanguentada acompanhada de uma frase afirmando que havia matado a jovem.
O conteúdo causou choque entre familiares e amigos. Há também suspeitas de que, dias antes, o suspeito já utilizava o celular da vítima, se passando por ela em conversas.
Suspeito foi preso após tentativa de fuga
Após o crime, o homem fugiu levando o celular de Camila, mas deixou o próprio aparelho no local, o que ajudou na identificação.
A Polícia Civil localizou o suspeito por meio de rastreamento. Ele ainda tentou resistir à abordagem, mas foi contido e levado à delegacia.
Estado de saúde é grave, mas há melhora
Camila foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permanece internada em terapia intensiva.
Nas últimas horas, segundo familiares, ela apresentou leve melhora e está consciente, mas segue sob cuidados intensivos.
Emocionado, o pai da jovem afirmou que a prioridade da família é a recuperação da filha e que espera justiça no caso.