A morte do bebê Anthony Gabriel Souza, de 10 meses, na manhã desta segunda-feira (27), gerou comoção em São José dos Campos. A família pede que o caso seja apurado. A criança deu entrada na UPA do Campo dos Alemães, na zona sul da cidade, já em estado grave e não resistiu. A unidade nega que tenha havido negligência.

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De acordo com o atestado de óbito, a causa da morte foi asfixia mecânica por sufocação direta, associada à broncoaspiração de conteúdo gástrico.

Família pede apuração do caso