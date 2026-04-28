Mais um 1º de Maio se aproxima em meio a ataques de governos e grandes empresários às reivindicações da classe trabalhadora. No Brasil, a data reforça a urgência de combater a retirada de direitos, com destaque para a luta pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, contra a pejotização e precarização e por melhores salários e condições de trabalho.

A origem do 1º de Maio remonta à greve geral de 1886, em Chicago (EUA), quando operários enfrentavam jornadas exaustivas de até 14 horas diárias e foram brutalmente reprimidos. Após o episódio da praça Haymarket, que deixou mortos e resultou na execução de dirigentes do movimento – os “Mártires de Chicago” –, a data consolidou-se como um marco histórico da luta por direitos, especialmente pela jornada de oito horas diárias.

Hoje, no Brasil, o cenário repete velhos discursos patronais que tratam a redução da jornada como ameaça econômica. A grande mídia, setores políticos e o empresariado atuam contra a mobilização, difundindo o medo do desemprego para proteger seus lucros. Não podemos criar ilusões de que os governos vão resolver os nossos problemas. Nossas conquistas vêm da nossa luta.