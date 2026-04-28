30 de abril de 2026
Adeus, Luiz Roberto, 87 anos; veja obituário desta terça em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
LUIZ ROBERTO ZICARI
Idade: 87
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEM. PARQUE MORUMBY / SÃO PAULO / SP - 29/04/2026 15:00

FRANCIELE REGINA SANTOS FARIA
Idade: 48
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEMITÉRIO MEMORIAL DO VALE / JACAREÍ - SP - 29/04/2026 12:00

LAURA MOREIRA DOS SANTOS
Idade: 85
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA / SANTANA / SJC - 29/04/2026 11:00

HELCIO DE SOUZA MENDES
Idade: 67
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAÍSO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO / SJC - 29/04/2026 11:00

FRANCISCA RODRIGUES ALVES
Idade: 78
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: VELÓRIO DISTRITAL EUGÊNIO DE MELO / SJC - SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO / SJC - 29/04/2026 10:30

CELIA FARIA SILVA SANTOS
Idade: 56
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA / SANTANA / SJC - 29/04/2026 09:00

CARMEN RICOTTA GOUVEA
Idade: 99
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES / SJC - 28/04/2026 17:00

MAURICIO FALCÃO DE CARVALHO
Idade: 74
Data de falecimento: 28/04/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS / SJC - 28/04/2026 16:30

