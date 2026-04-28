A Prefeitura assinou nessa segunda-feira (27) o contrato com o GKC (Guaratinguetá Kennel Clube), entidade que ficará responsável pela implantação da Clínica Veterinária de Taubaté. O custo será de R$ 3,419 milhões por ano.

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A partir da assinatura do contrato, o GKC terá 60 dias para implantar a clínica. Segundo apuração da reportagem, a unidade não irá funcionar no mesmo espaço em que hoje opera o hospital. A tendência é de que a clínica funcione na Praça Coronel Vitoriano, na região central, no prédio que era utilizado anteriormente pela Defensoria Pública.