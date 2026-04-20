Moradores afirmam, porém, que o que se vê na prática é apenas um trecho coberto com malha asfáltica em uma rua próxima. Na rua 2, apesar da nota informar a conclusão do serviço, não houve a finalização adequada à frente das residências. Não há reposição do concreto e do asfalto que haviam sido custeados pelos próprios moradores antes da obra.

"Na minha frente da minha casa não fazia valeta (...) porque eu concretei tudo à frente aqui da minha casa, entendeu? Tinha tudo concretado. Aí a Sabesp veio e arrancou tudo", desabafa um morador.

Após a intervenção de quinta-feira, "melhorou um pouco, está transitável pelo menos, mas não passaram a máquina total na rua, só fizeram a frente da calçada (...) vamos ver se vão passar essa semana. Deu uma melhorada na estrada, não está 100%. Aqui em frente à minha casa era tudo concretado, tinha asfalto que a gente comprou, particular, colocamos aqui e aí não fazia esses buracos aqui. Quando chover aqui, vai fazer buracos de novo", relata.