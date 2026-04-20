20 de abril de 2026
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REDE DE ESGOTO

SJC: Sabesp afirma ter concluído serviço; moradores discordam

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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OVALE
Rua 2, Santa Cecília, São José dos Campos
Rua 2, Santa Cecília, São José dos Campos

A Sabesp informa a conclusão das instalações da rede de esgoto na rua 2, no bairro Santa Cecília, em São José dos Campos.

Conforme noticiado pelo jornal OVALE no dia 8 de abril, a obra causava transtornos nas ruas 2 e 4, com a destruição de pavimentações particulares e a presença de pedras soltas, dificultando a circulação.

Conclusão

Na ocasião, a empresa justificou a necessidade de quebra do piso e afirmou que tudo seria refeito com a conclusão dos serviços.

Em nota enviada na última sexta-feira (17), a Sabesp afirma ter concluído a implantação da rede de esgoto, com a reposição do pavimento na rua 2, no Santa Cecília, e que "as obras, que integram o programa de universalização do saneamento da Companhia, seguem em outras vias do bairro e a recomposição do pavimento é realizada após a conclusão do assentamento das redes e finalização dos serviços."

O documento não menciona o andamento dos serviços na rua 4, que também recebeu obras.

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O que diz a população

Moradores afirmam, porém, que o que se vê na prática é apenas um trecho coberto com malha asfáltica em uma rua próxima. Na rua 2, apesar da nota informar a conclusão do serviço, não houve a finalização adequada à frente das residências. Não há reposição do concreto e do asfalto que haviam sido custeados pelos próprios moradores antes da obra.

"Na minha frente da minha casa não fazia valeta (...) porque eu concretei tudo à frente aqui da minha casa, entendeu? Tinha tudo concretado. Aí a Sabesp veio e arrancou tudo", desabafa um morador.

Após a intervenção de quinta-feira, "melhorou um pouco, está transitável pelo menos, mas não passaram a máquina total na rua, só fizeram a frente da calçada (...) vamos ver se vão passar essa semana. Deu uma melhorada na estrada, não está 100%. Aqui em frente à minha casa era tudo concretado, tinha asfalto que a gente comprou, particular, colocamos aqui e aí não fazia esses buracos aqui. Quando chover aqui, vai fazer buracos de novo", relata.

Registros

Fotos atuais mostram que ainda há pedras soltas e até mesmo trechos com esgosto aparente.

A Sabesp deve se posicionar sobre essa demanda na quinta-feira (23).

SOS Bairro

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

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