Quem mora no bairro Santa Cecília, em São José dos Campos, tem convivido com dificuldades viárias decorrentes de intervenções da Sabesp para instalação de rede de esgoto.
A população compreende a demanda, mas afirma que, há uma semana, a movimentação da empresa no local se encerrou e a pavimentação desfeita não foi reconstituída.
O problema
O problema resulta em intransitabilidade, especialmente nas ruas 2 e 4, onde moradores encontram pedras à frente de suas casas.
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Eduardo, que reside no bairro há 32 anos, afirma que a situação das estradas é um problema que já existia, mas que se agravou na última semana. Ele conta que, por conta própria, havia concretado a frente de sua residência para evitar lama e buracos, esforço que foi perdido com a chegada das obras.
“Eles tinham que ter passado lá com a tubulação, viesse com o rolo, assentava a terra certinho, jogasse pedra, aí ia dar certo... não deixar a situação que deixou a rua, entendeu? Faz uma semana que eles terminaram o serviço lá e não foram mais lá”, desabafa o morador.
A Sabesp, no entanto, afirma que a obra ainda não foi concluída e que essas movimentações incômodas fazem parte do processo de instalação da rede.
O posicionamento da Sabesp
Por meio de nota enviada a OVALE, a Sabesp esclareceu que as intervenções no bairro Santa Cecília fazem parte do programa de universalização do saneamento e que as obras ainda estão em andamento.
“A recomposição do pavimento é realizada após a conclusão do assentamento das redes e finalização dos serviços”, diz o texto.
Apesar de não compartilhar prazos definidos e o cronograma das ações, a Companhia pediu a compreensão da população, reforçando que o "transtorno é temporário", mas os benefícios da implementação da rede serão permanentes.
A Sabesp também se colocou à disposição pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.