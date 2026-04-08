08 de abril de 2026
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MANUTENÇÃO

Obras da Sabesp deixam pedras e buracos no Santa Cecília, SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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OVALE/Eduardo Souza
Ruas 2 e 4 estão cheias de pedra
Ruas 2 e 4 estão cheias de pedra

Quem mora no bairro Santa Cecília, em São José dos Campos, tem convivido com dificuldades viárias decorrentes de intervenções da Sabesp para instalação de rede de esgoto.

A população compreende a demanda, mas afirma que, há uma semana, a movimentação da empresa no local se encerrou e a pavimentação desfeita não foi reconstituída.

O problema

O problema resulta em intransitabilidade, especialmente nas ruas 2 e 4, onde moradores encontram pedras à frente de suas casas.

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Eduardo, que reside no bairro há 32 anos, afirma que a situação das estradas é um problema que já existia, mas que se agravou na última semana. Ele conta que, por conta própria, havia concretado a frente de sua residência para evitar lama e buracos, esforço que foi perdido com a chegada das obras.

“Eles tinham que ter passado lá com a tubulação, viesse com o rolo, assentava a terra certinho, jogasse pedra, aí ia dar certo... não deixar a situação que deixou a rua, entendeu? Faz uma semana que eles terminaram o serviço lá e não foram mais lá”, desabafa o morador.

A Sabesp, no entanto, afirma que a obra ainda não foi concluída e que essas movimentações incômodas fazem parte do processo de instalação da rede.

O posicionamento da Sabesp

Por meio de nota enviada a OVALE, a Sabesp esclareceu que as intervenções no bairro Santa Cecília fazem parte do programa de universalização do saneamento e que as obras ainda estão em andamento.

“A recomposição do pavimento é realizada após a conclusão do assentamento das redes e finalização dos serviços”, diz o texto.

Apesar de não compartilhar prazos definidos e o cronograma das ações, a Companhia pediu a compreensão da população, reforçando que o "transtorno é temporário", mas os benefícios da implementação da rede serão permanentes.

A Sabesp também se colocou à disposição pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 e Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

SOS Bairro

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

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