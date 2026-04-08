Quem mora no bairro Santa Cecília, em São José dos Campos, tem convivido com dificuldades viárias decorrentes de intervenções da Sabesp para instalação de rede de esgoto.

A população compreende a demanda, mas afirma que, há uma semana, a movimentação da empresa no local se encerrou e a pavimentação desfeita não foi reconstituída.

O problema

O problema resulta em intransitabilidade, especialmente nas ruas 2 e 4, onde moradores encontram pedras à frente de suas casas.