Policiais militares da 2ª Cia do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam um adolescente que furtou um celular em Jacareí.

A equipe foi acionada logo após a ocorrência, na quinta-feira (16) e o encontrou e o abordou por meio do localizador do aparelho, que foi recuperado e devolvido à vítima.

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