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ATO INFRACIONAL

Menor furta celular e é apreendido usando localizador em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Ação em Jacareí
Ação em Jacareí

Policiais militares da  2ª Cia do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam um adolescente que furtou um celular em Jacareí.

A equipe foi acionada logo após a ocorrência, na quinta-feira (16) e o encontrou e o abordou por meio do localizador do aparelho, que foi recuperado e devolvido à vítima.

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O menor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, acompanhado de seu responsável legal e autuado por ato infracional análogo ao crime de furto.

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