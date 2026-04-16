Uma aposta de Guaratinguetá ganhou R$ 63.897,88 na noite desta quinta-feira (16) na Mega-Sena 2997. Ele foi um dos 33 sortudos que acertou a quina, ou seja, a segunda faixa de acertos da loteria.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No caso da faixa principal, de seis acertos, ninguém acertou. E o prêmio ficou acumulado em R$ 60 milhões.
O apostador do Vale da Fé fez um jogo simples, ou seja, gastou R$ 6 para apostar seis números. E fez a aposta na Lotérica Parque Santa Clara. Os números sorteados nesta noite foram 14 20 32 37 39 42.
Para retirar o prêmio, precisará ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, em até 90 dias. No caso, te que levar um documento válido, com foto, e o bilhete premiado.
O próximo concurso da Mega-Sena acontece neste sábado (18), a partir das 21h, em São Paulo. Essa loteria conta com três concursos na semana.